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Поштаков Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поштаков
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
28 январь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6813. ПОШТАКОВ, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 т. Гр. Кузнецк. у., Кузедеевск, в.;—Н, С. 2 р. Кузнецк. у. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 28 янв. 921.

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