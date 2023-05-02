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Мухамедьянова Нафиса

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухамедьянова
Имя
Нафиса
Дата исполнения приговора
08 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 275
Источник
Скан
Оригинальная запись
9726. МУХАМЕДЬЯНОВА НАФИСА, 50 л., б. Казанск. у., с. Агрыз. Н. С. 12 уч. Пермск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 8 авг. 923.

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