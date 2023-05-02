Бакаев Асикрит Адрианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакаев
- Имя
- Асикрит
- Отчество
- Адрианов
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 112992. БАКАЕВЪ, АСИКРИТЪ АДРІАновъ,. Лиш. ос. пр., зап. ряд. изъ к. Р. -Борисоглебск. у., Малаховск, в., д. Артемихи, 43 л.; — Ярославск. О. С., 2 п. 134, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 19 Іюня 909. | Сей приг. поглощенъ приг., напеч, въ 909 г. № 74265. | 905 85528 1655 У. | 97 81159 1655 У. | 903 491 1655 У. | 95 80318 1647 У. | 99 88628 1655 У. | 93 10665 169 М.
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