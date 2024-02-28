Цимбалист Андрей Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цимбалист
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89604. ЦИМБАЛИСТЪ, АНДРЕЙ ФИЛИПповъ, 64 л. К. Пинск. у., Святовольск. в., с. Оброва; — Минск. О. С., 17 Мая 911, 2 п. 1 ч. 1594 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Іюня 911.
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