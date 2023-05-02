Шелестова Ульяна Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шелестова
- Имя
- Ульяна
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51820. ШЕЛЕСТОВА, УЛЬЯНА АНТОНОВА. К. Александров. у., Григорьевск. в., д. Кушугумовки, 30 л.; — Г. С. г. Александровска, Екатеринослав. г., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 11 Іюня 905.
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