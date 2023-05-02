Козьмин Феофан Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козьмин
- Имя
- Феофан
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 103849. КОЗЬМИНЪ, ФЕОФАНЪ КУЗЬминъ, 60 л. К. изъ сс. Ишимск. у., Кротовск. в., д. Мало-Скаредной, рд. Мосальск. у., въ Богородск. в.; — М. С. 1 уч. Ишимск. у., 30 Іюня 911, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 14 Іюля, счит. ср. съ 30 Іюня 911. | 900 35002 2 ч. 1655 У. | 98 15074 313 У. | 92 112242 1655 У. | 96 17649 313 У. | 84 36402 169 М. | 94 78979 313 У. | 82 15754 1654¹ У.
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