Бурдин Михаил Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурдин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2592. БУРДИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ. 17 л., г. Ульяновска. Ульяновск. Губсуд. Ст. 180, п. «ж», лиш. св. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 13 окт. 924.
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