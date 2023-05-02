Тимофеев Василий Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139905. ТИМОФЕЕВЪ, ВАСИЛІЙ ВЛАДИМІРОВЪ. Мщ. г. Москвы, 38 л., рд. въ г. Серпуховѣ; — Г. С. г. Серпухова 29 Апр. 909, 6 п. 13, 5 п. 170 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 3 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.