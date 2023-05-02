Коршунов Александр Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коршунов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 40430. КОРШУНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ СЕРгѣевъ. Мщ. г. Твери, 16 л.; — Г. С. 2 уч. г. Твери (во 2 р.), 6, 11 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 24 Мая 905. | 903 28392 169 М.
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