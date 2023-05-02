Кайгородова Дарья Трофимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кайгородова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Трофимовна
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4021. КАЙГОРОДОВА ДАРЬЯ ТРОФИМОВНА, 48 л., Усольск. у., Козьмодемьяновск. в., д. Каповевой. Н. С. 8 уч. Усольск. у. Ст. ст. 105, 149 ч. 1, лиш. св. 2 г. 6 м. Исп. 24 мая 923.
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