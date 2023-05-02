Петровский Юзеф Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петровский
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106251. ПЕТРОВСКІЙ, ЮЗЕФЪ (ІОСИФЪ) Мартиновъ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Калишск. у., гм. и пос. Опатувекъ, рд. въ г. Лодзи; — Петроков. О. С., 21 Апр. 911, 152 и 1642 У., по сов. съ приг. М. С. 5 уч. г. Лодзи отъ 5 Марта 911 г. (169 М., тюр. 6 м.), арест. отд. 3½ г. Исп. 6 Іюля 911. | 909 151334 1672 У. | 907 75421 1647 У. | 908 148471 173 М. | 906 50896 170¹ М. | 903 63696 173 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.