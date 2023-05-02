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Попова Елена Иннокентьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попова
Имя
Елена
Отчество
Иннокентьевна
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7925. ПОПОВА ЕЛЕНА ИННОКЕНТЬЕВНА, 38 л., г Иркутска. Н. С. 6 уч. г. Иркутска. Ст. 140, лиш. св. 6 л. и пор. пр. З г. Исп. 9 ноября 923.

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