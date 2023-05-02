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Бакалов-Скотников Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакалов-Скотников
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
338. Бакалов-Скотников Александр Васильевич, 20 л., Владимирск. г., г. Переславля. Н. С. 1 уч. Переславск. у. Ст. 88, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 3/ѴІ—26.

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