Гвазова Самсон Вахтоев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гвазова
- Имя
- Самсон
- Отчество
- Вахтоев
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101683. ГВАЗОВА, САМСОНЪ ВАХТОевъ, 44 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сенакск. у., общ. и с. Нагвозова; — Кутаисск. О. С., 20 Мая 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Іюля 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 2478. | 904 65397 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 55070. | 98 86960 1651 У. | 87 49917 1484 У. | 90 19210 169 М.
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