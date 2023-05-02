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Фирсов Иван Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фирсов
Имя
Иван
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140569. ФИРСОВЪ, ИВАНЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Орск. у., 2 Усерганск. в., 45 л., рд. въ Новохоперск. у.; — З. Н. 1 уч. Орск. у. 14 Окт. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 16 Окт. 909.

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