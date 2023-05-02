Фирсов Иван Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фирсов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140569. ФИРСОВЪ, ИВАНЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Орск. у., 2 Усерганск. в., 45 л., рд. въ Новохоперск. у.; — З. Н. 1 уч. Орск. у. 14 Окт. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 16 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.