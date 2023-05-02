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Пислегов Ефим Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пислегов
Имя
Ефим
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7728 ПИСЛЕГОВ ЕФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, 52 л., Ижевск. у., Нылги-Жикинск в , д. Лоллезы. Вотск. Облсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 18 дек. 923.

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