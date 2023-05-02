Скуратов Алексей Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скуратов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9170. СКУРАТОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 21 г., Селенгинск. у., Иволгинск. в. В. Триб. 5 отд. 259 Краснознамен. арм. Ст. ст. 105, 109 и 180 п. «д», лиш. св. 1½ г. Исп. 10 нояб. 923.
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