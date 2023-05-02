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Цукерман-Трейтенбрайт Гирша Беркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цукерман-Трейтенбрайт
Имя
Гирша
Отчество
Беркович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 339
Источник
Скан
Оригинальная запись
11741. ЦУКЕРМАН-ТРЕЙТЕНБРАЙТ ГИРША БЕРКОВИЧ (ОН ЖЕ АРОН ГИРШОВИЧ), 17 л., рд. в Витебск. г., Ошмянск. у., мест. Золы. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1/ХІ—26.

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