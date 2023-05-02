Деденко Василий Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Деденко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46624. ДѢДЕНКО, ВАСИЛІЙ МАКСИМОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Каинска, 57 л., рд. въ г. Херсонѣ; — Томск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 148, 149 и 130 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 21 Мая 905.
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