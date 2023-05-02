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Деденко Василий Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Деденко
Имя
Василий
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46624. ДѢДЕНКО, ВАСИЛІЙ МАКСИМОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Каинска, 57 л., рд. въ г. Херсонѣ; — Томск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 148, 149 и 130 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 21 Мая 905.

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