Курицын Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курицын
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84017. КУРИЦЫНЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬевъ (онъ же Курочкинъ), 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Гороховецк. у., Гришинск. в., д. Ломовки, рд. въ г. Москвѣ; — Бакинск. О. С., 8 Нояб. 910, 114 и 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 2 Мая 911. | 908 127608 1647 У. | 904 67307 169 М. | 11 Дек. 909 г. Бакин. У. М. С., 169 М., тюр. 4 м. | 14 Дек. 905 г. тамъ же М. С., 8 п. 170 М., тюр. 8 м.
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