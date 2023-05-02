Лебедев Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88014. ЛЕБЕДЕВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. К. изъ сс.-пос. Канск. у., Конторск. в., д. Ловинской, 46 л., рд. Волоколамск. у., Тимошевск. в., въ д. Юрьевѣ; — Иркутск. С. П., 152, 9, 1651, 1 ч. 1655 и 2 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №20825, арест. отд. 3 г. Исп. 21 Марта 908. | 906 56599 169 М. | 90 72886 1643 У. | 905 68563 169 М. | 89 23082 169 М. | 904 24143 1647 У.
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