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Мельников Яков Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мельников
Имя
Яков
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
26559. МЕЛЬНИКОВ, ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Крестецк. у.; — С. 10 зап. стр. п-ка г. Новгорода. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 16 нояб. 920.

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