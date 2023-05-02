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Бурлаков Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурлаков
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
02 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
13594. БУРЛАКОВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 18 л. Гр. Перемышльск. у., Пятницк. в. и с.; — Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Кража, лиш. свк. 2 г. Исп. 2 июня 920.

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