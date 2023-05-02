Бришк Гавриил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бришк
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45423. БРИШКЪ, ГАВРІИЛЪ (ГАБРІЕЛЬ) Андреевъ. К. Рѣжицк. у., Галянск. в., 40 л.; — М. С. 5 уч. г. Риги, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 16 Мая 905.
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