Пасенко Алексей Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пасенко
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28747. ПАСЕНКО, АЛЕКСѢЙ МАТВѢЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Павловск. у., Петровск. в., д. Потаповки, 41 г.; — Екатеринодарск. О. С., 1 ч. 1655 У., по сов. сь приг., напеч. въ 906 г. № 38269 и приг. сего С отъ 28 Мар., 2 Мая и 10 Нояб. 907 г.; арест. отд. 2 г. Исп. въ Дек. 908. | 903 72533 170 М. | 96 37383 169 М. | 902 82765 169 М. | 92 42605 170 М. | 900 102500 1653 У.
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