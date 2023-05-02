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Алексеев Ефим Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Ефим
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
44789. АЛЕКСѢЕВЪ, ЕФИМЪ ЕМЕЛЬЯновъ (онъ же Кобловъ). Мщ. г. Сенгилея, 33 л., рд. въ с. Подьячевкѣ, Старо-Тукшумско-Кротковск. в., Сенгилеев. у.; — Симбир. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 152 и 2 ч. 1647 У. и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. и 8 м. Исп. 20 Мая 905. | 900 85172 1647 У. | 84 76659 169 М. | 91 121788 170 М.

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