Зимин Егор Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зимин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46901. ЗИМИНЪ, ЕГОРЪ ДМИТРІЕВЪ. Мщ. Срѣтенской сл. г. Москвы, 28 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Вознесен. уч. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Іюня 905. | 904 66474 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.