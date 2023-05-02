Зимин Егор Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимин Егор Дмитриев

Зимин Егор Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зимин
Имя
Егор
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46901. ЗИМИНЪ, ЕГОРЪ ДМИТРІЕВЪ. Мщ. Срѣтенской сл. г. Москвы, 28 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Вознесен. уч. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Іюня 905. | 904 66474 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close