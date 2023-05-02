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Анорейчик Ефим Корнеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анорейчик
Имя
Ефим
Отчество
Корнеевич
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
256. АНОРЕЙЧИК, ЕФИМ КОРНЕЕВИЧ, 38 л. Гр. Сенненск. у., Латыговск. в., д. Войлева; — Н. С. 3 уч. Сенненск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. 1 и 2 годовщ. окт. рев. нак. сокращ. на одну треть. Исп. 6 дек. 919.

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