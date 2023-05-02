Анорейчик Ефим Корнеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анорейчик
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Корнеевич
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 256. АНОРЕЙЧИК, ЕФИМ КОРНЕЕВИЧ, 38 л. Гр. Сенненск. у., Латыговск. в., д. Войлева; — Н. С. 3 уч. Сенненск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. 1 и 2 годовщ. окт. рев. нак. сокращ. на одну треть. Исп. 6 дек. 919.
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