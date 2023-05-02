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Золотарев Никифор Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Золотарев
Имя
Никифор
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3459. ЗОЛОТАРЕВ НИКИФОР ПАВЛОВИЧ, 52 л., Тверск. г., б. Зубцовск. у., с. Погорелова. Брянск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 22/ХІІ—24.

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