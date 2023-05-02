Тихонов-Попычин Владимир Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов-Попычин Владимир Порфирьевич

Тихонов-Попычин Владимир Порфирьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихонов-Попычин
Имя
Владимир
Отчество
Порфирьевич
Дата исполнения приговора
30 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
29546. ТИХОНОВ-ПОПЫЧИН, ВЛАДИМИР ПОРФИРЬЕВИЧ, 33 л. Гр. г. Пензы; — Н. С. 1 уч. Саранск. у. Разбой, лиш. св. 1½ г., с зач. 8 м. и 6 д. пр. з. Исп. 30 янв. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.