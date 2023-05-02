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Исаханов Исахан Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Исаханов
Имя
Исахан
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4046. ИСАХАНОВ ИСАХАН ПЕТРОВИЧ, 28 л., Ганджиинск. у., Шушинск. в., с. Крончем. В. Т. Каспийск. фл. и 2 Кавказск. стр. див. Ст. 180а, лиш. св. 7 л. П. в. з. с. 13/ХІІ—24. 

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