Исаханов Исахан Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исаханов
- Имя
- Исахан
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4046. ИСАХАНОВ ИСАХАН ПЕТРОВИЧ, 28 л., Ганджиинск. у., Шушинск. в., с. Крончем. В. Т. Каспийск. фл. и 2 Кавказск. стр. див. Ст. 180а, лиш. св. 7 л. П. в. з. с. 13/ХІІ—24.
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