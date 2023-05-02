Пушкарев Ефим Самуилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пушкарев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Самуилов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44453. ПУШКАРЕВЪ, ЕФИМЪ САМУИловъ (онъ же Пушкарь). Лиш. ос. пр. изъ к. Читинск. у., Икоральск. в. и д., 36 л., рд. Быхов. у., Городищенск. в., въ д. Заноточьѣ; — Могилев. О. С., 4 п. § ІІ 445 У. о сс. и 1 ч. 313 У., каторж. раб. 3 г. Исп. 31 Марта 907. | 902 100594 1523 У.
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