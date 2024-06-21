Андреев Василий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Василий Павлов

Андреев Василий Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Василий
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
129477. андреевъ, Василій Павловъ. К. Вязем. у., Шуйск. в., д. Вахрамѣевой, 18 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 28 Сент. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 24 Окт. 909. | 909 73902 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close