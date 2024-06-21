Андреев Василий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129477. андреевъ, Василій Павловъ. К. Вязем. у., Шуйск. в., д. Вахрамѣевой, 18 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 28 Сент. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 24 Окт. 909. | 909 73902 169 М.
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