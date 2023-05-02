Хохрянов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохрянов Алексей Иванович

Хохрянов Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хохрянов
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
7866. ХОХРЯНОВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 47 л., Гр. Александровск. у., Константиновск. в., с. Никульского,; Н. С. 5 р-на г. Ярославля, Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 5 сент. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.