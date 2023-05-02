Бельский Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бельский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45582. БѢЛЬСКІЙ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ. К. Мензелин. у., Нуркеевск. в. и д., 30 л.; — Уфимск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 1 ч. 226 и 227 У., арест. отд. 8 г. Исп. 24 Марта 905. | 903 94802 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 11054.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.