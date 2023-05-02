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Бельский Николай Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бельский
Имя
Николай
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
24 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45582. БѢЛЬСКІЙ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ. К. Мензелин. у., Нуркеевск. в. и д., 30 л.; — Уфимск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 1 ч. 226 и 227 У., арест. отд. 8 г. Исп. 24 Марта 905. | 903 94802 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 11054.

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