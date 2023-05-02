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Лаврентьев Сергей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврентьев
Имя
Сергей
Дата исполнения приговора
02 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
16508. ЛАВРЕНТЬЕВ, СЕРГЕЙ, 26 л. Гр. Вязниковск. у., Нагуевск. в., д. Ярцево; — Н. С. 10 стр. б-на В. Вохр. Дезертир., лиш. св. 6 м. Исп. 2 июня 920.

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