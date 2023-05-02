Заваляев Дмитрий Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заваляев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4738. ЗАВАЛЯЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., Алатырск. у., Барышевск. в., с. Засорья. Н. С. 3 уч. б. г. Симбирска. Ст. 95, лиш. св. 2 г. Исп. 30 мая 923.
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