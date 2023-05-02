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Заваляев Дмитрий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заваляев
Имя
Дмитрий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
30 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
4738. ЗАВАЛЯЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., Алатырск. у., Барышевск. в., с. Засорья. Н. С. 3 уч. б. г. Симбирска. Ст. 95, лиш. св. 2 г. Исп. 30 мая 923.

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