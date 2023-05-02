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Шайахметов Канбибулат

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шайахметов
Имя
Канбибулат
Дата исполнения приговора
07 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
13514. Шайахметов Канбибулат, 23 л., Стерлитамакск. к., Бишкинск. в., д. Велецкой. Н. С. 15 уч. Стерлитамакск. к. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. с. с. 7 июня 926.

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