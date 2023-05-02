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Фескин Матвей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фескин
Имя
Матвей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
12598. ФЕСКИН МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Брянск, г., Бежицк. у., Людинковск. в. и с. Брянск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. «ж», 1 ч. 181, лиш. св. 3 Г. П. В. 3. с. 10/ІѴ—24.

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