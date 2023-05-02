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Бирюкова Марина Петрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бирюкова
Имя
Марина
Отчество
Петрова
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
45241. БИРЮКОВА, МАРИНА ПЕТРОВА. Мщ. г. Ейска, 29 л.; — Ейск. С. М. С. (во 2 р.), 172 М. (участ. въ кражѣ лошад.), тюр. 1 г. Исп. 10 Іюня 905. | 902 49965 316 У.

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