Бирюкова Марина Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бирюкова
- Имя
- Марина
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45241. БИРЮКОВА, МАРИНА ПЕТРОВА. Мщ. г. Ейска, 29 л.; — Ейск. С. М. С. (во 2 р.), 172 М. (участ. въ кражѣ лошад.), тюр. 1 г. Исп. 10 Іюня 905. | 902 49965 316 У.
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