Иванов Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4387. ИВАНОВЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬевъ, 25 л. Мщ. г. Козельска, рд. въ с. Доецѣ, Косинск. в., Перемышльск. у.; — Москов. Ст. М. С., Мясницк. уч., 13 Дек. 910, 16¹, 2 и 3 п. 175 М., тюр. 2 м., съ зач. 1 м. и 16 дн. предв. заключ. Исп. 13 Дек. 910.
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