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Бояринцев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бояринцев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
1711. БОЯРИНЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 26 л., Халтуринск. у., Подрельск. в., д. Проганилова. Вятск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 4 г. 10 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 окт. 923.

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