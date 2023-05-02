Михайлов Лаззо Фардов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Лаззо Фардов

Михайлов Лаззо Фардов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлов
Имя
Лаззо
Отчество
Фардов
Дата исполнения приговора
04 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
7901. Михайлов Лаззо Фардов., 19 л., Уральск. обл., г. Свердловска. Н. С. 7 р. Шадринск. окр. Ст. 160 л. "г" (ст. р.), л. с. 1½ г. 4 янв. 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close