Ерошин Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошин Михаил Петров

Ерошин Михаил Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ерошин
Имя
Михаил
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
132513. ЕРОШИНЪ, МИХАИЛЪ ПЕТРОВЪ. К. Скопинск. у., Павелецк. в., с. Кремлева, 35 л.; — Рязанск. О. С., 3 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 23 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close