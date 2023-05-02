Ерошин Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ерошин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132513. ЕРОШИНЪ, МИХАИЛЪ ПЕТРОВЪ. К. Скопинск. у., Павелецк. в., с. Кремлева, 35 л.; — Рязанск. О. С., 3 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 23 Сент. 909.
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