Демченко Василий Викторович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демченко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Викторович
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4543. Демченко Василий Викторович, 21 г., Россошанск. у. и в., с. Поповки. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 113, 197, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 4 сент. 926.
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