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Сержант Фридрих Якович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сержант
Имя
Фридрих
Отчество
Якович
Дата исполнения приговора
23 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
10590. СЕРЖАНТ ФРИДРИХ ЯКОВИЧ, 19 л., Рд. в Лифляндск, г., Венденск. у., Сайковск. в. и с. Московск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 23/Ѵ — 24.

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