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Апраксин Андрей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Апраксин
Имя
Андрей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
129589. Апраксинъ, Андрей петровъ. К. Велижск. у., Крестовск. в., с. Орлова, 50 л.; — У. Чл. О. С. по Велижск. у., 169 и 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 23 Сент. 909. | Въ 909 г. Велижск. У. С., т. 4 м.

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