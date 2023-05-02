Апраксин Андрей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Апраксин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129589. Апраксинъ, Андрей петровъ. К. Велижск. у., Крестовск. в., с. Орлова, 50 л.; — У. Чл. О. С. по Велижск. у., 169 и 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 23 Сент. 909. | Въ 909 г. Велижск. У. С., т. 4 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.