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Будникова Александра Борисовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будникова
Имя
Александра
Отчество
Борисовна
Дата исполнения приговора
26 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
898. БУДНИКОВА, АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА, 24 л. Гр. г. Ялты; — Н. С. Спасск. р-на 3 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 26 июля 919.

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