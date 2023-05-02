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Васильев Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 июнь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 388
Источник
Скан
Оригинальная запись
16580. Васильев Александр Иванов. 18 л., Себежск. у., Пустошкинск. в., д. Максимцево. Псковск. Г. С. Ст. 136, л. с. 10 л., п. п. 5 л., 28 июня 927.

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