Аглоненкова Елизавета Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аглоненкова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16149. Аглоненкова Елизавета Алексеев., 28 л., Ве ликолуцк. окр., Торопецк. р. и г. Н. С. 1 уч. Торопецк. у. Ст. 118, л. с. 1 г. 15 нояб. 927.
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